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В красноярском автосервисе полиция нашла 700 литров поддельной водки
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В красноярском автосервисе полиция нашла 700 литров поддельной водки 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники красноярской полиции обнаружили и изъяли из оборота более 700 литров сомнительной спиртосодержащей продукции. Поддельную водку разливали в одном из автосервисов в Советском районе города.
Во время рейда полицейские нашли в автосервисе 200 бутылок с водкой с признаками подделки, две 250-литровые емкости со спиртосодержащей жидкостью, подготовленной к разливу, 90 коробок с пустой тарой, этикетки, крышки, а также 180 литров этилового спирта.
Двое мужчин, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртосодержащих напитков, задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к сбыту паленой водки.
Фото: пресс-служба краевого УВД
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