В красноярском автосервисе полиция нашла 700 литров поддельной водки

Сотрудники красноярской полиции обнаружили и изъяли из оборота более 700 литров сомнительной спиртосодержащей продукции. Поддельную водку разливали в одном из автосервисов в Советском районе города.

Во время рейда полицейские нашли в автосервисе 200 бутылок с водкой с признаками подделки, две 250-литровые емкости со спиртосодержащей жидкостью, подготовленной к разливу, 90 коробок с пустой тарой, этикетки, крышки, а также 180 литров этилового спирта.

Двое мужчин, подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже спиртосодержащих напитков, задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к сбыту паленой водки.