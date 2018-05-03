Серийную мошенницу-рецидивистку задержали во Владивостоке

Подозреваемую в совершении серии мошеннических действий злоумышленницу задержали владивостокские полицейские, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах

Женщина размещала объявления о сдаче в аренду квартир в различных района города и публиковала фотографии якобы имеющегося в ее распоряжении жилья.

Когда заинтересовавшиеся клиенты выходили с ней на связь, аферистка обещала выгодные условия и просила перевести ей предоплату в размере от 5 до 15 тысяч рублей. После получения денег мошенница скрывалась и больше не выходила на связь. Потерпевшими от действий предприимчивой женщины стали десятки жителей и гостей города.

Стражи порядка установили личность и задержали аферистку, которая полностью признала свою вину. Также выяснилось, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество.

По фактам обмана возбуждены уголовные дела. Задержанной грозит новый тюремный срок.