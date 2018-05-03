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Участников ОПГ в Хабаровске будут судить за банковскую деятельность без регистрации
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Участников ОПГ в Хабаровске будут судить за банковскую деятельность без регистрации 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 3 мая. /ТАСС/. Участники организованной преступной группы предстанут перед судом в Хабаровске за осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения. Об этом сообщает в четверг прокуратура Хабаровского края.
"Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы.
Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, участники ОПГ занимались инкассацией денег компаний с их расчетных счетов без документов. Они подыскивали руководителей фирм, желающих «обналичить» деньги в банках для получения вычетов по НДС и искусственного уменьшения размера облагаемой налогами прибыли, затем по поддельным документам через подконтрольные организации перечисляли средства на карты физлиц.
"Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2,5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавались клиентам", — уточняется в сообщении.
За 2,5 года такой работы на расчетные счета подконтрольных ОПГ фирм поступило не менее 1 млрд рублей, которые были обналичены.
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