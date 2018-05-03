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Вынесен третий приговор по делу «приморских партизан»
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Суд вынес третий приговор по делу «приморских партизан» 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд огласил третий приговор членам преступной группы, известной как "приморские партизаны". Александр Ковтун и Владимир Илютиков после пересмотра эпизода дела с убийством четверых человек в лесу получили по 25 лет строгого режима, Алексей Нитикин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, Вадим Ковтун — 8 лет.
Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил членов преступной группы, которая известна как "приморские партизаны", к длительным срокам лишения свободы, передает "Интерфакс".
Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максим Кириллов — 21,5 года, Алексей Никитин — 23,5 года, а Вадим Ковтун — 8 лет лишения свободы. Защита Ковтуна будет обжаловать новый приговор.
Коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу "приморских партизан". Оно рассматривается во Владивостоке уже в третий раз.
Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенному в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначено пожизненное лишение свободы.
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