Вынесен третий приговор по делу «приморских партизан»

Суд вынес третий приговор по делу «приморских партизан»

Приморский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных приговорил членов преступной группы, которая известна как "приморские партизаны", к длительным срокам лишения свободы, передает "Интерфакс"

Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили наказание в виде 25 лет лишения свободы, Максим Кириллов — 21,5 года, Алексей Никитин — 23,5 года, а Вадим Ковтун — 8 лет лишения свободы. Защита Ковтуна будет обжаловать новый приговор.

Коллегия присяжных заседателей 10 апреля вынесла обвинительный вердикт по делу "приморских партизан". Оно рассматривается во Владивостоке уже в третий раз.

Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, совершенному в сентябре 2009 года. Они признали подсудимых заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначено пожизненное лишение свободы.