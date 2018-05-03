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Во Владивостоке охранника ночного клуба обвинили в краже телефона
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Во Владивостоке охранника ночного клуба обвинили в краже телефона 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Он предстанет перед судом.
Прокурором Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в начале февраля 2018 года. Работая охранником в популярном ночном клубе города, находясь на службе, он увидел, как один из посетителей увеселительного заведения оставил без присмотра свой мобильный телефон.
Воспользовавшись удобным моментом, фигурант забрал телефон и увез после смены к себе домой.
Личность злоумышленника была установлена сотрудниками полиции после просмотра видеозаписи камер наблюдения, похищенный телефон изъят и возвращен владельцу.
В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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