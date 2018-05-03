В Иркутске перед судом предстанет обвиняемый в присвоении денежных средств в особо крупном размере

Следственной частью Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива, которому вменяется присвоение денежных средств граждан

В ходе следствия установлено, что руководитель кредитно-потребительского кооператива путем обмана и злоупотребления доверием заключил с гражданами договоры о передаче их личных сбережений в пользование организации под высокие проценты. Однако злоумышленник не собирался исполнять свои обязательства по возвращению денежных средств клиентам.

Как полагают следователи, учредитель кооператива совершил хищение денежных средств, принадлежащих около 300 пайщикам на общую сумму свыше 116 миллионов рублей.

По данному факту следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области первоначально было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Кировским районным судом вынесено решение об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога в сумме 3 миллионов рублей.

В результате дальнейших следственных действий квалификация противоправного деяния изменена на часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение», санкция которой предполагает до 10 лет лишения свободы.

Благодаря эффективному взаимодействию следователей и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области доказательственная база собрана в полном объеме. Проведено более 15 обысков и порядка 600 выемок документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Следователем назначены десятки судебных экспертиз, допрошено 600 граждан, объем уголовного дела составляет 47 томов.