Один из пяти «приморских партизан» получил 25 лет заключения

ПЕРВЫЙ ИЗ ПЯТИ «ПРИМОРСКИХ ПАРТИЗАН» КОВТУН ПОСЛЕ ПЕРЕСМОТРА ДЕЛА ПОЛУЧИЛ 25 ЛЕТ ЗА УБИЙСТВА — КОРРЕСПОНДЕНТ ИЗ ЗАЛА СУДА РИА НОВОСТИ