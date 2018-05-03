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Один из пяти «приморских партизан» получил 25 лет заключения
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Один из пяти «приморских партизан» получил 25 лет заключения 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕРВЫЙ ИЗ ПЯТИ «ПРИМОРСКИХ ПАРТИЗАН» КОВТУН ПОСЛЕ ПЕРЕСМОТРА ДЕЛА ПОЛУЧИЛ 25 ЛЕТ ЗА УБИЙСТВА — КОРРЕСПОНДЕНТ ИЗ ЗАЛА СУДА
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