Транспортными полицейскими Дальнего Востока перекрыт один из каналов поставки в регион синтетических наркотиков

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УТ МВД России по ДФО совместно с бойцами Росгвардии задержан 26-летний житель Приморского края

Обвиняемый с ноября 2016 года, выполняя указания не установленного лица, посредством сети Интернет получал на территории Хабаровского и Приморского краев крупные партии наркотических средств синтетической группы. Затем расфасовывал наркотик на мелкие партии и раскладывал на территории города Уссурийска для последующего их извлечения курьерами, работающими на интернет-магазины по продаже наркотиков.

Наркотики поступали в Хабаровский и Приморский края железнодорожным транспортом из западных регионов России

Правоохранители задержали шестерых фигурантов, входящих в организованную группу и осуществлявших реализацию наркотических веществ, получаемых от обвиняемого. Для этого транспортные полицейские осуществляли «закладки» муляжа наркотического средства на территории Хабаровска и Уссурийска. После того, как подозреваемые забирали наркотик, они задерживались.

В ходе проводимой операции на территории Хабаровского и Приморского краев транспортные полицейские изъяли свыше пяти килограммов синтетических наркотиков.

Поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, возбужденное в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации выделено в отдельное производство и направлено в суд для рассмотрения в особом порядке. Решения суда обвиняемый будет дожидаться под стражей.

В отношении других участников преступной группы расследование продолжается.