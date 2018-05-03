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На Дальнем Востоке изъяли более пяти килограмм наркотиков
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На Дальнем Востоке изъяли более пяти килограмм наркотиков 

РИА Новости 27 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали 7 жителей Дальнего Востока, которые в составе группы продавали синтетические наркотики, прибывшие с запада страны, сообщает Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Отмечается, что сначала правоохранители задержали 26-летнего жителя Приморского края, который с ноября 2016 года получал в Хабаровском и Приморском крае крупные партии синтетических наркотиков, расфасовывал их на мелкие и делал «закладки» для курьеров в Уссурийске.
Наркотики привозили на Дальний Восток поездами с западных регионов России. Позже полиция задержала шесть курьеров, подозреваемых в продаже наркотиков.
"В ходе проводимой операции на территории Хабаровского и Приморского краев транспортные полицейские изъяли свыше пяти килограммов синтетических наркотиков", — сообщает управление.
Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него выделено в отдельное производство и направлено в суд, где будет рассмотрено в особом порядке. Фигурант находится под арестом. В отношении других задержанных расследование продолжается.
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