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В Киеве ветерана АТО ударили ножом
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В Киеве ветерана АТО ударили ножом и пытались добить молотком 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
На ветерана так называемой антитеррористической операции в Донбассе Дмитрия Вербича напали неизвестные в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.
Друг потерпевшего Валентин Бондаренко написал в своем Facebook, что инцидент произошел в районе Подола, на Константиновской улице. В нападении участвовали пять человек в масках.
"Один нанес удар ножом в спину. Потом забрызгали лицо газом и хотели добить молотком", — сообщил он.
Первую помощь Вербичу оказали друзья, которые приехали через несколько минут после нападения.
Вербича увезли в больницу. "В машине была военная аптечка, наложили бандаж и отвезли в областную. Сейчас состояние стабильное", — добавила она.
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