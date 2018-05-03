В Хабаровске мужчину осудили за продажу наркотиков военнослужащим

Отмечается, что сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу совместно с УНК УМВД России по Хабаровскому краю задержали 25-летнего хабаровчанина в мае 2017 года. При нем был обнаружен «N-метилэфедрон» массой 0,0023 килограмма, что считается значительным размером. По версии следствия, мужчина распространял синтетические наркотики среди жителей Хабаровска и военнослужащих Хабаровского гарнизона. В ходе следствия хабаровчанин признал свою вину и оформил явку с повинной.

"Суд признал хабаровчанина виновным по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.