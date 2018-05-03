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В Хабаровске мужчину осудили за продажу наркотиков военнослужащим
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В Хабаровске мужчину осудили за продажу наркотиков военнослужащим 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 3 мая — РИА Новости. Индустриальный районный суд Хабаровска приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за продажу наркотиков военнослужащим гарнизона, сообщает в четверг УФСБ России по Восточному военному округу.
Отмечается, что сотрудники УФСБ России по Восточному военному округу совместно с УНК УМВД России по Хабаровскому краю задержали 25-летнего хабаровчанина в мае 2017 года. При нем был обнаружен «N-метилэфедрон» массой 0,0023 килограмма, что считается значительным размером. По версии следствия, мужчина распространял синтетические наркотики среди жителей Хабаровска и военнослужащих Хабаровского гарнизона. В ходе следствия хабаровчанин признал свою вину и оформил явку с повинной.
"Суд признал хабаровчанина виновным по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
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