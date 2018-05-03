Около 150 гр. героина изъяли полицейские у москвички на Дмитровском шоссе

Жительница столицы была задержана полицейскими при покушении на сбыт 150 гр. героина на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

«Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве задержали жительницу столицы по подозрению в покушении на сбыт героина. Оперативники получили информацию о том, что 34-летняя москвичка занимается распространением наркотиков. Было установлено, что злоумышленница забирала запрещенные средства и вещества из тайников в различных районах города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Дмитровском шоссе подозреваемая была задержана. При личном досмотре у нее обнаружено несколько полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, общей массой около 150 гр.», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.