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Около 150 гр. героина изъяли полицейские у москвички на Дмитровском шоссе
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Около 150 гр. героина изъяли полицейские у москвички на Дмитровском шоссе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Жительница столицы была задержана полицейскими при покушении на сбыт 150 гр. героина на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.
«Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве задержали жительницу столицы по подозрению в покушении на сбыт героина. Оперативники получили информацию о том, что 34-летняя москвичка занимается распространением наркотиков. Было установлено, что злоумышленница забирала запрещенные средства и вещества из тайников в различных районах города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Дмитровском шоссе подозреваемая была задержана. При личном досмотре у нее обнаружено несколько полиэтиленовых свертков с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством — героином, общей массой около 150 гр.», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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