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В ЕАО оштрафовали полицейского, чей сын выстрелил себе в лицо из служебного пистолета
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В ЕАО оштрафовали полицейского, чей сын выстрелил себе в лицо из служебного пистолета 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафовал на 10 тыс. рублей полицейского, чей сын выстрелил себе в лицо из служебного пистолета отца и ослеп на один глаз. Об этом сообщает в четверг региональная прокуратура.
Полицейский обвинялся в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия.
"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в июне 2017 года. Полицейский, находясь дома, оставил свой бесствольный пистолет без присмотра, его маленький сын взял оружие и случайно выстрелил себе в лицо.
Ребенок в результате полностью потерял зрение на один глаз. Свою вину осужденный признал частично.
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