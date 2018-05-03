В ЕАО оштрафовали полицейского, чей сын выстрелил себе в лицо из служебного пистолета

МОСКВА , 3 мая. / ТАСС /. Суд в Еврейской автономной области (ЕАО) оштрафовал на 10 тыс. рублей полицейского, чей сын выстрелил себе в лицо из служебного пистолета отца и ослеп на один глаз. Об этом сообщает в четверг региональная прокуратура.

Полицейский обвинялся в небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в июне 2017 года. Полицейский, находясь дома, оставил свой бесствольный пистолет без присмотра, его маленький сын взял оружие и случайно выстрелил себе в лицо.

Ребенок в результате полностью потерял зрение на один глаз. Свою вину осужденный признал частично.