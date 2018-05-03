33-летний похититель авторегистратора задержан в Нижнем Новгороде

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД

Ранее в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что в ночь на 16 апреля из принадлежащего ему автомобиля, который был припаркован у дома по улице Глеба Успенского, пропал видеорегистратор стоимостью 9000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили, что к краже причастен ранее судимый нижегородец.

Злоумышленник был задержан, и дал признательные показания. В настоящее время он находится под арестом.

Ведется следствие.

Напомним, 21-летний похититель видеорегистратора задержан в Нижнем Новгороде.