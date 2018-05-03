Еще десять участников беспорядков в Сянгане признаны виновными

Сянган , 2 мая / Синьхуа / — Районный суд Сянгана сегодня вынес решение в отношении десяти участников уличных беспорядков в районе Ванцзяо /Монгкок/, признав девять человек виновными в совершении мятежа и одного — в причинении ущерба в рамках уголовного дела.

Суд 23 мая вынесет приговор в отношении этих десяти обвиняемых.

Напомним, что в ночь с 8 на 9 февраля 2016 года в Сянгане на полуострове Цзюлун /Коулун/ произошла стычка нескольких сотен бунтовщиков с сотрудниками полиции. В результате более 100 человек получили травмы. Большинство пострадавших — полицейские. —0—