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Еще десять участников беспорядков в Сянгане признаны виновными
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Еще десять участников беспорядков в Сянгане признаны виновными 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Сянган, 2 мая /Синьхуа/ — Районный суд Сянгана сегодня вынес решение в отношении десяти участников уличных беспорядков в районе Ванцзяо /Монгкок/, признав девять человек виновными в совершении мятежа и одного — в причинении ущерба в рамках уголовного дела.
Суд 23 мая вынесет приговор в отношении этих десяти обвиняемых.
Напомним, что в ночь с 8 на 9 февраля 2016 года в Сянгане на полуострове Цзюлун /Коулун/ произошла стычка нескольких сотен бунтовщиков с сотрудниками полиции. В результате более 100 человек получили травмы. Большинство пострадавших — полицейские. —0—
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