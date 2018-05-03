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Журналистка Т. Фельгенгауэр рассказала в суде о подробностях нападения на нее
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Журналистка Т. Фельгенгауэр рассказала в суде о подробностях нападения на нее 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ИноСМИ
Радиоведущая «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр дала показания в суде по делу о покушении на нее, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала заседания Пресненского суда.
Журналистка рассказала о подробностях нападения, случившегося в офисе радиостанции «Эхо Москвы». «Я сидела в переговорной комнате, когда почувствовала, что кто-то сзади схватил меня за горло и полоснул чем-то острым. В общей сложности мне нанесли четыре удара ножом», — рассказала Т. Фельгенгауэр. Также она добавила, что раньше не была знакома с нападавшим Борисом Грицем и не получала от него угроз.
Ранее Б. Гриц частично признал свою вину и заявил, что не хотел убивать журналистку.
По итогам экспертизы, проведенной во время следствия, Б. Гриц признан невменяемым. Медики диагностировали у него параноидную шизофрению. СК просит отправить подсудимого на принудительное лечение.
В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
На допросе обвиняемый, имеющий гражданства России и Израиля, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с Т. Фельгенгауэр, из-за чего у него развилась личная неприязнь к радиоведущей. Претензий к профессиональной деятельности Т. Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал.
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