Журналистка Т. Фельгенгауэр рассказала в суде о подробностях нападения на нее

Журналистка рассказала о подробностях нападения, случившегося в офисе радиостанции «Эхо Москвы». «Я сидела в переговорной комнате, когда почувствовала, что кто-то сзади схватил меня за горло и полоснул чем-то острым. В общей сложности мне нанесли четыре удара ножом», — рассказала Т. Фельгенгауэр. Также она добавила, что раньше не была знакома с нападавшим Борисом Грицем и не получала от него угроз.

Ранее Б. Гриц частично признал свою вину и заявил, что не хотел убивать журналистку.

По итогам экспертизы, проведенной во время следствия, Б. Гриц признан невменяемым. Медики диагностировали у него параноидную шизофрению. СК просит отправить подсудимого на принудительное лечение.

В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.