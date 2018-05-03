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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста норвежца по делу о шпионаже
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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста норвежца по делу о шпионаже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Лефортовский районный суд в четверг рассмотрит ходатайство о продлении ареста гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИА Новости его адвокат Илья Новиков.
"Продление ареста гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, состоится 3 мая в 9.00 в Лефортовском суде Москвы", — рассказал защитник. Новиков предположил, что заседание пройдет в закрытом режиме.
По данным СМИ, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника. Бергу было предъявлено обвинение в шпионаже (статья 276 УК).
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