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СМИ: В США задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в ТЦ
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СМИ: В США задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в ТЦ 

RT на русском 24 минуты назад
Ученика одной из школ американского штата Техас задержали по подозрению в подготовке теракта в торговом центре в городе Плейно. Об этом сообщает The Dallas Morning News.
Отмечается, что подросток мог действовать под влиянием членов террористической группировки «Исламское государство»*.
По данным издания, 17-летний школьник планировал открыть стрельбу по посетителям торгового центра. Также сообщается, что для реализации преступления, у молодого человека было оружие и необходимая экипировка.
Атака, по данным газеты, должна была состояться в середине мая.
Задержанному может грозить пожизненное тюремное заключение.
Ранее стало известно, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто (Канада) погибли по крайней мере девять человек, ещё 16 получили травмы.
Следователи считают, что произошедшее было терактом.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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