СМИ: В США задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в ТЦ

Ученика одной из школ американского штата Техас задержали по подозрению в подготовке теракта в торговом центре в городе Плейно . Об этом сообщает The Dallas Morning News.

По данным издания, 17-летний школьник планировал открыть стрельбу по посетителям торгового центра. Также сообщается, что для реализации преступления, у молодого человека было оружие и необходимая экипировка.

Атака, по данным газеты, должна была состояться в середине мая.

Задержанному может грозить пожизненное тюремное заключение.

Ранее стало известно, что в результате наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто ( Канада ) погибли по крайней мере девять человек, ещё 16 получили травмы.

Следователи считают, что произошедшее было терактом.