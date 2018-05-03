Уголовное дело «приморских партизан»

По версии следствия, банду, которую местные СМИ прозвали «приморскими партизанами», в 2009 году создали Александр Ковтун и Андрей Сухорад. Как установило следствие, участники банды незаконно приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества. В лесу в нескольких тайниках члены группы хранили оружие и боеприпасы.

Как полагает следствие, в сентябре 2009 года в лесу у поселка Кировский злоумышленники убили четырех человек. В феврале 2010 года во Владивостоке на улице Давыдова банда совершила вооруженное нападение на сотрудников патрульно-постовой службы милиции. Один из милиционеров был убит, другой тяжело ранен. Злоумышленники похитили табельное оружие, служебное удостоверение и деньги убитого офицера.

Следствие также считает, что в мае 2010 года участники банды совершили два вооруженных нападения на территориальные пункты милиции: на станции Варфоломеевка и в селе Ракитное Дальнереченского района. В Ракитном был убит дежурный сотрудник милиции, похищены радиостанции, бронежилеты, цифровые фотоаппараты и другие спецсредства, служебное удостоверение и форма.

Банда была ликвидирована 11 июня 2010 года в Уссурийске . Оперативники блокировали бандитов в центре города в одном из жилых домов. В продолжительной перестрелке были ранены два сотрудника милиции. Два активных участника банды — Андрей Сухорада и Александр Сладких , — согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, застрелились. Сдавшиеся, а также задержанные ранее подозреваемые были заключены под стражу.

В операции по поиску и поимке злоумышленников участвовали крупные формирования силовиков, в том числе — спецназа милиции, внутренних войск, ФСБ России

В зависимости от роли каждого из участников банды им также было предъявлено обвинение в хищении оружия и боеприпасов, угоне транспортных средств, краже имущества, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

В июне 2012 года в Приморском краевом суде начались предварительные слушания по делу, в ходе которых подсудимые ходатайствовали о рассмотрении дела судом присяжных. Суд удовлетворил ходатайство обвиняемых.

Приморский краевой суд 15 января 2013 года с шестой попытки сформировал коллегию присяжных заседателей для рассмотрения дела в отношении шести членов банды. Каждый раз присяжные отказывались участвовать в подобном судебном разбирательстве и брали самоотвод.

23 января прошло первое заседание суда присяжных по делу «приморских партизан».

4 февраля 2014 года присяжные вынесли вердикт и признали виновными в убийствах милиционеров только четверых подсудимых: Максима Кириллова, Александра Ковтуна, Романа Савченко и Владимира Илютикова. Кроме того, пятерых из шести «приморских партизан» присяжные признали причастными к убийству четырех человек. Участие в банде Вадима Ковтуна присяжные не признали вовсе, но он получил срок за другие преступления.

Вердикт устроил гособвинение даже несмотря на то, что не по всем эпизодам подсудимые были признаны виновными.

Защита осталась недовольна вердиктом присяжных, которые, по их мнению, подвергались сильному давлению со стороны обвинения.

Суд 28 апреля 2014 года приговорил Романа Савченко к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима , Максима Кириллова — к 22 годам колонии, а Вадима Ковтуна — к восьми годам и двум месяцам лишения свободы. Александра Ковтуна, Владимира Илютикова и Алексея Никитина осудили пожизненно. Кроме того, суд частично удовлетворил иски на компенсацию морального ущерба, общая сумма которых составила 16 миллионов рублей.

Суд признал обвиняемых вменяемыми, так как их обследование показало, что на момент совершения преступлений они не страдали психическими расстройствами и отдавали себе отчет в своих действиях.

Смягчающим обстоятельством для приговора Савченко стало то, что, когда банда действовала, ему не было 18 лет. По словам судьи, его причастность к преступлениям была обусловлена «негативным влиянием его старших товарищей и недостаточным вниманием в воспитании».

Смягчающими обстоятельствами для других фигурантов стало активное сотрудничество со следствием, а также наличие детей на иждивении у двух фигурантов.

21 мая 2015 года Верховный суд РФ отменил приговор по одному эпизоду членам банды, по которому им вменялось убийство четырех человек.

В итоге четверым бандитам были смягчены сроки (в том числе два пожизненных), а дела еще двух фигурантов были отправлены на пересмотр. Александр Ковтун и Владимир Илютиков вместо пожизненного заключения были приговорены к 25 и 24 годам лишения свободы соответственно.

Приговор в отношении Алексея Никитина, который также был осужден пожизненно, был полностью отменен, как и решение суда в отношении Вадима Ковтуна. Роману Савченко суд снизил срок на год — до 24 лет, а Максиму Кириллову — на 3 года, до 19 лет.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых.

Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстояло отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. Прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде РФ.

26 декабря 2016 года Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан».

26 июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела «партизан». В суде пересматривается эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе в 2009 году.

Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун вину не признали. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

26 марта Приморский краевой суд изменил меру пресечения и решил вновь взять под стражу одного из фигурантов дела «приморских партизан» Алексея Никитина. Позднее под стражу был также взят Вадим Ковтун.

10 апреля 2018 года присяжные признали доказанным эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек и доказанным факт участия в преступлении фигурантов дела.

Половина присяжных выступила за то, что Александр Ковтун заслуживает снисхождения, половина — против. Присяжные сочли заслуживающими снисхождения Вадима Ковтуна, Никитина, Илютикова и Кириллова.

Также присяжные сочли доказанным, что была создана ОПГ и признали доказанным участие в ней Никитина.

Обвинение попросило для фигурантов дела различные сроки — от восьми лет и одного месяца до 25 лет колонии.

Судья 3 мая огласит приговор на очередном пересмотре дела «приморских партизан».