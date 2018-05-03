Суд огласит приговор «приморским партизанам»

ВЛАДИВОСТОК , 3 мая — РИА Новости . Судья Приморского краевого суда 3 мая огласит приговор на очередном пересмотре дела «приморских партизан».

Ожидается, что оглашение приговора начнется в 11.00 местного времени (04.00 мск).

В суде пересматривается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек 27 сентября 2009 года. Присяжные 10 апреля 2018 признали всех фигурантов виновными, однако сочли их заслуживающими снисхождения. Гособвинение попросило назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля 2016 года при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее. До этого суд решил вновь взять по стражу Алексея Никитина. Позднее суд арестовал и Вадима Ковтуна.