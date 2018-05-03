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«Приморским партизанам» вынесли приговор
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«Приморским партизанам» в третий раз вынесли приговор 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Приморский краевой суд назначил фигурантам дела «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.
Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет строгого режима, Алексей Никитин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, Вадим Ковтун — 8 лет строгого режима.
10 апреля суд присяжных с третьей попытки вынес обвинительный вердикт пятерым «приморским партизанам».
Новое рассмотрение уголовного дела так называемых приморских партизан началось в июне 2017 года. Пересматривался эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. Это преступление стало одним из первых эпизодов в деле. По версии следствия, убитые были наркоторговцами, которые охраняли поле с коноплей.
Летом 2016 года присяжные оправдали подсудимых. Но прокуратура вердикт обжаловала и добилась нового пересмотра.
«Приморские партизаны» получили известность после убийств сотрудников полиции в Приморском крае в 2010 году. Участники группировки таким образом совершали возмездие за преступления якобы совершенные сотрудниками правоохранительных органов. Лидер банды Андрей Сухорада покончил с собой при задержании 11 июня 2010 года.
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Комментарии6  Ещё 7 источников 
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