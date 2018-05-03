«Приморским партизанам» вынесли приговор

«Приморским партизанам» в третий раз вынесли приговор

Приморский краевой суд назначил фигурантам дела «приморских партизан» от 8 до 25 лет колонии строгого режима . Об этом сообщает ТАСС.

10 апреля суд присяжных с третьей попытки вынес обвинительный вердикт пятерым «приморским партизанам».

Новое рассмотрение уголовного дела так называемых приморских партизан началось в июне 2017 года. Пересматривался эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. Это преступление стало одним из первых эпизодов в деле. По версии следствия, убитые были наркоторговцами, которые охраняли поле с коноплей.

Летом 2016 года присяжные оправдали подсудимых. Но прокуратура вердикт обжаловала и добилась нового пересмотра.