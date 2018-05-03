В Техасе арестовали готовившего теракт подростка

Полиция города Плейно в штате Техас арестовала 17-летнего Матина Азизи-Яранда по подозрению в подготовке теракта в торговом центре, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

По данным полиции, Азизи-Яранд планировал совершить атаку в середине мая и пытался завербовать других людей для участия в теракте.

Как сообщили в ФБР, подросток отправил более $1400 своим сторонникам для покупки оружия. Один из агентов ФБР вышел на Азизи-Яранда и начал общаться с ним в интернете под видом одного из его сторонников.