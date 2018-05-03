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В Техасе арестовали готовившего теракт подростка
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В Техасе арестовали готовившего теракт подростка 

Газета.Ru 50 минут назад
Полиция города Плейно в штате Техас арестовала 17-летнего Матина Азизи-Яранда по подозрению в подготовке теракта в торговом центре, сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
По данным полиции, Азизи-Яранд планировал совершить атаку в середине мая и пытался завербовать других людей для участия в теракте.
Как сообщили в ФБР, подросток отправил более $1400 своим сторонникам для покупки оружия. Один из агентов ФБР вышел на Азизи-Яранда и начал общаться с ним в интернете под видом одного из его сторонников.
Подросток рассказал, что вдохновился идеей о нападении после изучения материалов террористической группировки «Исламское государство».
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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