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Американского подростка подозревают в подготовке теракта
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Американского подростка подозревают в подготовке теракта 

Вести.Ru 51 минуту назад
По данным СМИ, в США задержан подросток, которого подозревают в подготовке теракта, спланированного под влиянием террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
В материалах расследования констатируется, что 17-летний ученик старших классов планировал открыть стрельбу по покупателям одного из торговых центров города Плейно (США, штат Техас), для чего приобрел оружие и соответствующую экипировку, передает РИА Новости. Также, по данным следствия, молодой человек пытался завербовать других подростков.
Предположительно, террористическую атаку планировалось совершить в середине мая текущего года — после начала священного для мусульман месяц Рамадан. Как признался подозреваемый в подготовке теракта, таким образом он хотел избежать жертв среди исповедующих ислам.
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