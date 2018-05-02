Три человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой в ТиНАО

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами у д. 1 по ул. Солнечная в поселении Московский. По предварительным данным, в результате инцидента трое его участников получили ранения от своих оппонентов, предположительно, из травматического оружия. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские устанавливают причины и все обстоятельства конфликта, а также проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемых, скрывшихся с места преступления.