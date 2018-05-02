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Три человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой в ТиНАО
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Три человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по столице.
«В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами у д. 1 по ул. Солнечная в поселении Московский. По предварительным данным, в результате инцидента трое его участников получили ранения от своих оппонентов, предположительно, из травматического оружия. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские устанавливают причины и все обстоятельства конфликта, а также проводят комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемых, скрывшихся с места преступления.
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