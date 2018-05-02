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Три человека получили ранения из травматического оружия в Новой Москве
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Три человека получили ранения из травматического оружия в Новой Москве 

Вечерняя Москва 14 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В поселке Московский между мужчинами возник конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие.
По предварительной информации, три человека получили ранения из травматического оружия в ходе конфликта на улице Солнечная поселка Московский.
— Вечером в среду в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Солнечная, дом 1 в поселке Московский, — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя обстоятельства конфликта и стрельбы в общественном месте.
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