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Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 13 минут назад
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, во Внуково девять рейсов задержано и четыре отменено. В Шереметьево задержали 11 рейсов.
В свою очередь в Домодедово задержанных или отмененных рейсов нет.
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