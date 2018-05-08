Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, в Домодедово пять рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево задержали 11 рейсов.

В свою очередь во Внуково задержано три рейса.