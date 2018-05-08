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Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово пять рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево задержали 11 рейсов.
В свою очередь во Внуково задержано три рейса.
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