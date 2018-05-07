Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Так, в Домодедово один рейс отменили и пять задержали. В Шереметьево задержано семь рейсов.

В свою очередь, во Внуково отменены три рейса.