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Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы 

Агентство «Москва» 4 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в Домодедово один рейс отменили и пять задержали. В Шереметьево задержано семь рейсов.
В свою очередь, во Внуково отменены три рейса.
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