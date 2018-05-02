Двух женщин ограбил за день 31-летний нижегородец

В Борском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении двух грабежей.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , 29 апреля правоохранителям стало известно о том, что на территории садового товарищества в деревне Рекшино около 11 часов утра неизвестный мужчина отнял у 38-летней женщины 800 рублей и мобильный телефон.

Около 17:30 жертвой нападавшего стала 55-летняя женщина, у которой были похищены мобильный телефон и 1000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили, что к грабежам причастен ранее судимый и нигде не работающий 31-летний местный житель.

Мужчина задержан. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории региона.