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Двух женщин ограбил за день 31-летний нижегородец
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Двух женщин ограбил за день 31-летний нижегородец 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Борском районе задержан мужчина, подозреваемый в совершении двух грабежей.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, 29 апреля правоохранителям стало известно о том, что на территории садового товарищества в деревне Рекшино около 11 часов утра неизвестный мужчина отнял у 38-летней женщины 800 рублей и мобильный телефон.
Около 17:30 жертвой нападавшего стала 55-летняя женщина, у которой были похищены мобильный телефон и 1000 рублей.
В ходе расследования уголовного дела стражи порядка установили, что к грабежам причастен ранее судимый и нигде не работающий 31-летний местный житель.
Мужчина задержан. В настоящее время он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории региона.
Напомним, женщина, избившая и ограбившая мужчину, осуждена в Нижегородской области.
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