Власти выплатят задержанным в Starbucks афроамериканцам по $1

Двум афроамериканцем, которые были задержаны в одной из кофеен Starbucks в Филадельфии, согласно мировому соглашению власти города выплатят по $1.

Как сообщает CBS Philly co ссылкой на адвоката пострадавших, власти также пообещали оплатить им курс обучения молодых предпринимателей стоимостью $200 тысяч.

Вызвавший резонанс в США скандал произошёл из-за того, что работники кофейни в Филадельфии вызвали полицию, которая задержала двух темнокожих мужчин, так как они сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.

После этого на Starbucks обрушился вал критики с обвинениями в расизме. Компания сообщила, что закроет все свои заведения 29 мая «ради борьбы с расизмом».