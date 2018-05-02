Ещё
Власти выплатят задержанным в Starbucks афроамериканцам по $1
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти выплатят задержанным в Starbucks афроамериканцам по $1 

RT на русском 55 минут назад
Двум афроамериканцем, которые были задержаны в одной из кофеен Starbucks в Филадельфии, согласно мировому соглашению власти города выплатят по $1.
Как сообщает CBS Philly co ссылкой на адвоката пострадавших, власти также пообещали оплатить им курс обучения молодых предпринимателей стоимостью $200 тысяч.
Вызвавший резонанс в США скандал произошёл из-за того, что работники кофейни в Филадельфии вызвали полицию, которая задержала двух темнокожих мужчин, так как они сидели в помещении, но ничего не заказывали. По словам задержанных, они ожидали своего знакомого.
После этого на Starbucks обрушился вал критики с обвинениями в расизме. Компания сообщила, что закроет все свои заведения 29 мая «ради борьбы с расизмом».
RT на русском: последние новости
Суд в США обязал Иран выплатить более $6 млрд семьям погибших при терактах 11 сентября Суд в Киеве вызвал Януковича на заседание в начале мая В Киеве возбудили уголовное дело после избиения депутата Рады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командир российского самолета умер по пути в Египет29
Украина ввела новые санкции против России258
Умер легендарный советский певец167
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»208
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста379
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение