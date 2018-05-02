В Косихе при пожаре жилого дома погибло пять человек?

На прошлой неделе во Дворце бракосочетания Барнаула состоялось первое посвящение в медиаторы специалистов органов ЗАГС, а также психологов Краевого кризисного центра для мужчин и Краевого кризисного центра для женщин, прошедших специальное обучение. В пятницу в Косихе горел дом, в котором погибли пять человек. Это какой был пожар, что никому не удалось спастись? Расскажите, как да что, а то разное тут говорят.

Пожар на веранде частного дома занялся 20 апреля ближе к рассвету. На тушение огня пожарным понадобилось не более 15 минут, после чего в доме были обнаружены тела хозяина и его четверых гостей. Двое мужчин и три женщины (в возрасте от 27 до 59 лет), по всей видимости, погибли от отравления угарным газом.

Работавшие на месте огнеборцы сразу заподозрили поджог. Ввиду массовой гибели людей из Барнаула в Косиху выехал целый «десант» из сотрудников регионального полицейского Главка и Следкома , в т. ч. следователи-криминалисты. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По предварительным данным следствия, в пятницу в этом доме компания местных жителей, известных асоциальным поведением, распивала спиртные напитки. Как водится, в процессе между участниками застолья возник конфликт, вследствие чего, один обидевшийся гость поджог дом.