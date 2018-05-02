Ещё
СМИ: В центре Одессы задержан мужчина с гранатой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: В центре Одессы задержан мужчина с гранатой 

RT на русском 1 час назад
Полиция в центре Одессы задержала подозрительного мужчину, у которого изъят предмет, похожий на гранату.
Об этом пишет «Думская».
Отмечается, что он был задержан недалеко от маршрута следования колонны марша националистов «Украинский порядок».
«Злоумышленник задержан, его личность устанавливается. Одной из версий действий задержанного является совершение противоправных действий в отношении участников марша», — заявили в полиции.
Ранее в полиции рассказали о пострадавшем в результате столкновений в Одессе. 2 мая в городе проходятся акции в годовщину гибели 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов в 2014 году.
RT на русском: последние новости
Суд в США обязал Иран выплатить более $6 млрд семьям погибших при терактах 11 сентября Заседание по делу Белых перенесено на 10 мая Представители США доставили в Москву россиянина, обвиняемого в покушении на убийство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Командир российского самолета умер по пути в Египет29
Украина ввела новые санкции против России258
Умер легендарный советский певец167
Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»208
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста379
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение