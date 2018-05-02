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В микрорайоне Недостоево зарезали рязанского таксиста
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В микрорайоне Недостоево зарезали рязанского таксиста 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Около полуночи 1 мая на остановке «улица Сельских строителей» напали на таксиста. Об этом RZN.AIF.RU сообщили в региональном Следственном комитете.
По предварительным данным, 22-летний рязанец, занимавшийся частным извозом на автомобиле Nissan Almera, подсадил в Горроще 57-летнего подвыпившего мужчину и повез его в Недостоево.
На остановке у дома №2 по улице Сельских строителей во время словесного конфликта пассажир достал нож и ударил таксиста в шею. Водитель, истекая кровью, сумел выбраться из машины и позвать помощь. Вслед за ним вышел и пассажир. Стоявшие на остановке люди, вызвали скорую помощь и скрутили пьяного мужика.
Пострадавшего срочно госпитализировали, но через непродолжительное время скончался от полученных ран.
телесных повреждений. Подозреваемый был задержан находившимися на остановке общественного транспорта очевидцами и прибывшими сотрудниками полиции.
Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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