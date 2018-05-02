В Ставрополе задержана находившаяся в федеральном розыске подозреваемая

Сотрудники уголовного розыска Ставрополя задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске, сообщил ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы

Гражданку разыскивали с 2017 года. По факту кражи денег из организации в отношении неё было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства подозреваемая не являлась на судебные заседания, а потом и вовсе скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.

Но сотрудники уголовного розыска выяснили, что скрывавшаяся вернулась в город и обратилась в одну из организаций для трудоустройства. Задержать беглянку не составило труда.