Ещё
В Ставрополе задержана находившаяся в федеральном розыске подозреваемая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России

В Ставрополе задержана находившаяся в федеральном розыске подозреваемая 

АиФ Ставрополье 42 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники уголовного розыска Ставрополя задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске, сообщил ряд СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Гражданку разыскивали с 2017 года. По факту кражи денег из организации в отношении неё было возбуждено уголовное дело.
В ходе судебного разбирательства подозреваемая не являлась на судебные заседания, а потом и вовсе скрылась, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.
Но сотрудники уголовного розыска выяснили, что скрывавшаяся вернулась в город и обратилась в одну из организаций для трудоустройства. Задержать беглянку не составило труда.
В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе.
АиФ Ставрополье: последние новости
Напавший на полицейских застрелен при задержании на Ставрополье Мужчина в КБР представился участковым и унёс 55 роз из магазина В КЧР на строительстве здания для УФМС украли 25 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец82
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста284
Командир российского самолета умер по пути в Египет14
Россию предупредили о новых санкциях78
Доллар стремительно растет296
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение