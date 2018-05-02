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Двое женщин под видом сотрудниц ПФ похитили у пенсионерки в Раменках 40 тыс. долл.
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Двое женщин под видом сотрудниц ПФ похитили у пенсионерки в Раменках 40 тыс. долл. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Две неизвестные женщины, представившись сотрудницами Пенсионного фонда, проникли в квартиру пенсионерки на западе столицы и украли у нее деньги, а также ювелирное украшение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«27 апреля от пенсионерки 1933 г. рождения, проживающей на ул. Винницкая, д. 15 поступило заявление о том, что в тот же день в 16:00, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, к ней в квартиру вошли две неизвестные женщины, после ухода которых она обнаружила отсутствие денежных средств в шкатулке. 30 апреля в ходе проведения проверки было установлено, что неизвестные тайно похитили 40 тыс. долл. США и золотую цепочку. Материальный ущерб составил около 2 млн 519 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск злоумышленниц.
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