Двое женщин под видом сотрудниц ПФ похитили у пенсионерки в Раменках 40 тыс. долл.

Две неизвестные женщины, представившись сотрудницами Пенсионного фонда, проникли в квартиру пенсионерки на западе столицы и украли у нее деньги, а также ювелирное украшение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«27 апреля от пенсионерки 1933 г. рождения, проживающей на ул. Винницкая, д. 15 поступило заявление о том, что в тот же день в 16:00, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, к ней в квартиру вошли две неизвестные женщины, после ухода которых она обнаружила отсутствие денежных средств в шкатулке. 30 апреля в ходе проведения проверки было установлено, что неизвестные тайно похитили 40 тыс. долл. США и золотую цепочку. Материальный ущерб составил около 2 млн 519 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, ведется розыск злоумышленниц.