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Героин изъяли у мужчины в Дмитрове
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Героин изъяли у мужчины в Дмитрове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские изъяли более 3 граммов героина при личном досмотре у мужчины в подмосковном Дмитрове, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Первого мая в 14:00 на улице Подъячева в Дмитрове сотрудниками отдела уголовного розыскаустановлен и доставлен в УМВД мужчина 1981 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 3,12 грамма героина», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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