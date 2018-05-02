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Труп мужчины нашли в Раменском районе
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Труп мужчины нашли в Раменском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Тело неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили на Москворецкой пойме в Раменском районе Подмосковья, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«Первого мая в 15:50 на Москворецкой пойме в Раменском районе без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины 40-45 лет», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что полиция принимает меры к установлению личности неизвестного. По данному факту следователи проводят проверку.
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