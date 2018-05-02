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В Москве задержали приезжего за ложное сообщение о теракте в кафе
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В Москве задержали приезжего за ложное сообщение о теракте в кафе 

ТАСС 24 минуты назад
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве 56-летнего приезжего, который позвонил в полицию с сообщением о том, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы якобы готовится теракт, а его удерживают в заложниках. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный сообщил в полицию, что в кафе «Сим-Сим» на площади Рогожской Заставы, 1, якобы готовится теракт, а самого заявителя якобы удерживают в заложниках. По подозрению в совершении звонка полицейские задержали 56-летнего уроженца Абхазии, в настоящее время проживающего в Сочи", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержанный признался в совершении звонка с ложной угрозой.
"Мужчина отпущен под подписку о невыезде", — отметил источник ТАСС.
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