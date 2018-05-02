Генпрокуратура Украины предъявила обвинение еще двум экс-беркутовцам по делу «майдана»

КИЕВ, 2 мая. / ТАСС /. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение еще двум бывшим бойцам спецподразделения МВД «Беркут» за разгон сторонников «майдана» в ноябре 2013 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Сообщено о подозрении двум бывшим милиционерам полка милиции особого назначения «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве", — говорится в сообщении. В Генпрокуратуре также указали, что один из них до сих пор является сотрудником полиции.

В пресс-службе добавили, что обвинение им предъявлено по двум статьям: «Превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями при отсутствии признаков пыток, совершенное группой лиц» и «Составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов». В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. По данному делу обвинения предъявлены 22 людям, в том числе восьмерым высокопоставленным чиновникам и 12 сотрудникам правоохранительных органов. «Объявлены в розыск 10 подозреваемых, обвинительные акты по 10 лицам направлены в суд», — отметили в Генпрокуратуре.

21 ноября 2013 года, ровно за неделю до ожидавшегося на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС украинское правительство выступило с заявлением о «приостановлении процесса подготовки» к заключению соглашения с Евросоюзом. В ответ тогдашняя оппозиция в Верховной раде заблокировала работу парламента, на площадь Независимости стали выходить демонстранты.

В центре Киева 30 ноября рано утром сотрудники спецподразделения «Беркут» вытеснили с площади большую группу протестующих, около 40 из них были задержаны. Оппозиция обвинила власти в применении чрезмерной силы против мирных участников митинга.