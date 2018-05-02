В магазины Re Store в Москве пришли письма с угрозами и требованием заплатить 1 млн руб.

МОСКВА , 2 мая. / ТАСС /. Неизвестные разослали на электронную почту столичных магазинов Re Store письма с угрозами и требованием перевести 1 млн рублей на банковскую карту, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах

"В минувший понедельник в полицию поступила информация, что один из сотрудников магазина Re Store в ТЦ «Атриум» получил на корпоративную электронную почту письмо с угрозой жертвами и требованием перечислить 1 млн рублей на банковскую карту", — сказал собеседник агентства.

Инцидент не вызвал изменений в работе торгового центра.

По словам источника, позже выяснилось, что аналогичные письма пришли на все адреса магазинов сети в Москве.