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В магазины Re Store в Москве пришли письма с угрозами и требованием заплатить 1 млн руб.
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В магазины Re Store в Москве пришли письма с угрозами и требованием заплатить 1 млн руб. 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Неизвестные разослали на электронную почту столичных магазинов Re Store письма с угрозами и требованием перевести 1 млн рублей на банковскую карту, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.
"В минувший понедельник в полицию поступила информация, что один из сотрудников магазина Re Store в ТЦ «Атриум» получил на корпоративную электронную почту письмо с угрозой жертвами и требованием перечислить 1 млн рублей на банковскую карту", — сказал собеседник агентства.
Инцидент не вызвал изменений в работе торгового центра.
По словам источника, позже выяснилось, что аналогичные письма пришли на все адреса магазинов сети в Москве.
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