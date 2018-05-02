Ранее судимая сызранка подозревается в разбойном нападении на пенсионерку

Сотрудники полиции установили, что на 58-летнюю жительницу города напала неизвестная и похитила сумку, в которой находились денежные средства и сотовый телефон. По словам пенсионерки, когда возвращалась домой от родственников, к ней подошла неизвестная девушка и ударила ее несколько раз по голове, а после выхватила сумку из рук и убежала.

Нападавшую пыталась задержать свидетельница произошедшего, но сделать этого ей не удалось. Злоумышленница скрылась в неизвестном направлении. Девушка-очевидец и вызвала для потерпевшей скорую медицинскую помощь, а также сообщила о случившемся в полицию.

Полицейские составили список примет нападавшей и похищенного имущества и установили, что приметы подозреваемой подходят под описание внешности ранее судимой 25-летней жительницы Сызрани , которая уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за хранение наркотических средств.

В скором времени данная информация нашла свое подтверждение. Оперативники установили местонахождение предполагаемой злоумышленницы и задержали ее. По данным сотрудников полиции, девушка, после того как выхватила сумку у потерпевшей, «на бегу» просмотрела ее содержимое. Ненужные по мнению предполагаемой злоумышленницы вещи она выбросила, оставив себе только кошелек с деньгами.

Похищенные у пенсионерки деньги подозреваемая потратила на покупку спиртного.