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Ранее судимая сызранка подозревается в разбойном нападении на пенсионерку
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Ранее судимая сызранка подозревается в разбойном нападении на пенсионерку 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Сотрудники полиции установили, что на 58-летнюю жительницу города напала неизвестная и похитила сумку, в которой находились денежные средства и сотовый телефон. По словам пенсионерки, когда возвращалась домой от родственников, к ней подошла неизвестная девушка и ударила ее несколько раз по голове, а после выхватила сумку из рук и убежала.
Нападавшую пыталась задержать свидетельница произошедшего, но сделать этого ей не удалось. Злоумышленница скрылась в неизвестном направлении. Девушка-очевидец и вызвала для потерпевшей скорую медицинскую помощь, а также сообщила о случившемся в полицию.
Полицейские составили список примет нападавшей и похищенного имущества и установили, что приметы подозреваемой подходят под описание внешности ранее судимой 25-летней жительницы Сызрани, которая уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за хранение наркотических средств.
В скором времени данная информация нашла свое подтверждение. Оперативники установили местонахождение предполагаемой злоумышленницы и задержали ее. По данным сотрудников полиции, девушка, после того как выхватила сумку у потерпевшей, «на бегу» просмотрела ее содержимое. Ненужные по мнению предполагаемой злоумышленницы вещи она выбросила, оставив себе только кошелек с деньгами.
Похищенные у пенсионерки деньги подозреваемая потратила на покупку спиртного.
В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.
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