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На Украине в отеле мужчина убил женщину и ранил прохожих
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На Украине в отеле мужчина убил женщину и ранил пятерых прохожих 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мужчина убил женщину в одном из отелей в Умани Черкасской области и ранил еще пятерых прохожих, его задержали, сообщает в среду главное управление национальной полиции Украины в Черкасской области.
Сообщается, что в полицию поступило сообщение о том, что в помещении одного из отелей Умани обнаружен труп работника с явными признаками насильственной смерти, на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
"В это время в полицию поступило еще несколько сообщений о мужчине, который совершает нападения на прохожих и наносит им различные телесные повреждения. В результате нападения молодого человека пострадали пять человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения города", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.
Сообщается, что благодаря неравнодушным гражданам нападавшего задержали на месте, он подозревается по статьям "умышленное убийство" и "покушение на убийство".
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