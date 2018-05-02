Магазинный вор задержан в гипермаркете Петрозаводска

Мужчина, пройдя через кассу, забыл оплатить товар на сумму 4100 рублей.

За минувшие сутки в Карелии зафиксировано пять попыток хищения товаров из торговых точек, сообщает отдел Росгвардии по республике Карелии.

Первого мая сотрудники вневедомственной охраны 5 раз выезжали на сработки тревожных сигнализаций в торговые заведения городов Карелии. Три попытки хищения товаров были зарегистрированы в Петрозаводске и по одной — в Питкяранте и Костомукше.

В сетевом гипермаркете Петрозаводска, расположенном на Ленинградской улице, злоумышленник пытался пройти через кассовый узел с неоплаченным товаром на общую сумму более 4100 рублей, что влечёт уже уголовную ответственность по статье 158 УК РФ (кража). Все задержанные граждане были переданы группами задержания ОВО сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.