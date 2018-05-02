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Челябинский рецидивист обокрал пенсионера из Севастополя
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Челябинский рецидивист обокрал пенсионера из Севастополя 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости Крым. В Севастополе житель Челябинской области обокрал 83-летнего пенсионера, полиция злоумышленника задержала. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.
С заявлением о краже денег в правоохранительные органы обратился пожилой житель города-героя. По словам мужчины, был вскрыт его гараж, оттуда пропали деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики нашли и задержали злоумышленника, на счету которого, как выяснилось, уже имеется судимость за кражу.
"Им оказался 47-летний житель Челябинской области, ранее судимый за кражу. Как выяснилось, злоумышленник общался с бывшей знакомой пострадавшего. Она рассказала ему, что в гараже у пострадавшего могут находиться деньги. Злоумышленник проник вечером в гараж, взломав замки, и похитил оттуда деньги", — рассказали в УМВД.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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