Челябинский рецидивист обокрал пенсионера из Севастополя

С заявлением о краже денег в правоохранительные органы обратился пожилой житель города-героя. По словам мужчины, был вскрыт его гараж, оттуда пропали деньги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики нашли и задержали злоумышленника, на счету которого, как выяснилось, уже имеется судимость за кражу.

"Им оказался 47-летний житель Челябинской области, ранее судимый за кражу. Как выяснилось, злоумышленник общался с бывшей знакомой пострадавшего. Она рассказала ему, что в гараже у пострадавшего могут находиться деньги. Злоумышленник проник вечером в гараж, взломав замки, и похитил оттуда деньги", — рассказали в УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.