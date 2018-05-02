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В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку
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В Красноярском крае полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть ОМВД России по Туруханскому району поступило сообщение жительницы г. Игарка, о том, что в подъезде дома на неё совершено нападение неизвестным, который забрал сумку с документами и деньгами.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан 22-летний мужчина, ранее знакомый с потерпевшей. Как выяснили полицейские, за день до происшествия, женщина сняла в банкомате денежные средства, чтобы рассчитаться за долг, а злоумышленнику об этом стало известно. Часть денег подозреваемый потратил на личные нужды, остальные — возвращены владелице.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьей 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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