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Труп мужчины в чемодане нашли в Ногинске
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В Ногинске выловили из реки чемодан с телом мужчины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемодан с телом мужчины выловили из реки Клязьма в подмосковном Ногинске, говорится в сообщении на сайте ГСУСК по Московской области.
"Второго мая 2018 года в правоохранительные органы поступила информация о том, что в реке Клязьма обнаружен чемодан, в котором находилось тело неустановленного мужчины. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", — говорится в сообщении.
Также добавляется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые пытаются установить все обстоятельства произошедшего и личность погибшего мужчины.
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