СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины в чемодане в реке Клязьма в Подмосковье

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа мужчины, упакованного в чемодан, в реке Клязьма в Ногинском районе Московской области . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

ГСУ СК «2 мая 2018 г. в правоохранительные органы поступила информация, о том, что в реке Клязьма обнаружен чемодан в котором находилось тело неустановленного мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Ногинск России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственного-оперативная группа, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных. Приняты меры к установлению личности неизвестного. Расследование уголовного дела продолжается.