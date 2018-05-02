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СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины в чемодане в реке Клязьма в Подмосковье
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СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины в чемодане в реке Клязьма в Подмосковье 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: РИАМО
Следствие возбудило уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа мужчины, упакованного в чемодан, в реке Клязьма в Ногинском районе Московской области. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
«2 мая 2018 г. в правоохранительные органы поступила информация, о том, что в реке Клязьма обнаружен чемодан в котором находилось тело неустановленного мужчины. По данному факту следственным отделом по городу Ногинск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в настоящее время на месте происшествия работает следственного-оперативная группа, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных. Приняты меры к установлению личности неизвестного. Расследование уголовного дела продолжается.
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