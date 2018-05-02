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В Подмосковье в реке обнаружен чемодан с телом мужчины
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В Подмосковье в реке обнаружен чемодан с телом мужчины 

Говорит Москва 19 минут назад
Фото: MosDay.ru
В пресс-службе ведомства агентству «Москва» уточнили, что чемодан был найден в Клязьме в Ногинском районе. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.
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