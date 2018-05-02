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В Чунском районе за культивирование запрещённых растений на скамье подсудимых оказался местный житель
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В Чунском районе за культивирование запрещённых растений на скамье подсудимых оказался местный житель 

Хот 41 минуту назад
Фото: Хот
Органами дознания отдела МВД России по  Чунскому району в суд направлены материалы уголовного дела по факту
незаконного культивирования наркосодержащих растений в крупном
размере.
Как установили дознаватели, 33-летний
мужчина в посёлке Лесогорск обнаружил несколько кустов дикорастущей
конопли, после чего пересадил их на грядки своего подворья и проводил
необходимые агротехнические действия для повышения урожайности.
Всего на его приусадебном участке полицейские обнаружили 24 куста растений семейства коноплёвых.
Весь канабис был изъят и приобщён в  качестве неопровержимых доказательств, свидетельствующих о совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное
культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические
средства».
В соответствии с уголовным
законодательством за подобное противоправное деяние предусмотрено
наказание в штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до  2 лет.
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