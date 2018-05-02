В Чунском районе за культивирование запрещённых растений на скамье подсудимых оказался местный житель

Органами дознания отдела МВД России по Чунскому району в суд направлены материалы уголовного дела по факту

незаконного культивирования наркосодержащих растений в крупном

размере.

Как установили дознаватели, 33-летний

мужчина в посёлке Лесогорск обнаружил несколько кустов дикорастущей

конопли, после чего пересадил их на грядки своего подворья и проводил

необходимые агротехнические действия для повышения урожайности.

Всего на его приусадебном участке полицейские обнаружили 24 куста растений семейства коноплёвых.

Весь канабис был изъят и приобщён в качестве неопровержимых доказательств, свидетельствующих о совершении

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное

культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические

средства».

В соответствии с уголовным

законодательством за подобное противоправное деяние предусмотрено

наказание в штрафа до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 2 лет.