Орловец взыскал полтора миллиона за «просроченную» квартиру

Северный районный суд Орла удовлетворил исковые требования местного жителя к ООО «РусСтройГарант» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Всего мужчине должны 1,556 млн рублей.

В сентябре 2015 года между ним и компанией был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в Московской области . Мужчина вложил 6 424 969 рублей. При этом в документах было указано, что квартиру передадут покупателю в течение шести месяцев с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, но не позднее 31 марта 2017 года. Позже срок завершения строительства был изменен.

В сентябре 2017 года при осмотре квартиры были обнаружены значительные недостатки, не позволяющие там проживать. Претензии орловца к застройщику остались без ответа. В ноябре мужчина увидел свою квартиру в том же состоянии, что и в первый раз. Не получил он и акт приема-передачи квартиры. Это послужило поводом для составления иска.

Если финансовые претензии рассмотрел Северный суд, то дело о признании права собственности на квартиру передано в Люберецкий городской суд Московской области.